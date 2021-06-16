ЦИК будет принимать решение о порядке голосования на выборах в Госдуму исходя из эпидемиологической ситуации, — сказала председатель ЦИКа Элла Памфилова. В то же время она добавила, что ЦИК, скорее всего, примет решение о многодневном голосовании.

Единый день голосования запланирован на 19 сентября. По словам Памфиловой, на днях президент подпишет указ о старте избирательной кампании.