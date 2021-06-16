В Москве и Подмосковье начинается обязательная вакцинация

За два месяца должны будут привиться 60% работников торговли и сферы услуг, а также все чиновники и муниципальные служащие.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что вакцинация личное дело каждого, но «только до тех пор, пока сидишь дома или на даче»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса. Он сказал об этом в интервью YouTube-каналу Антонимы

Проценко добавил, что в больнице в Коммунарке сейчас находятся около полутора тысяч больных коронавирусом, 407 подключены к аппаратам ИВЛ. Это максимум с начала пандемии.

В России в последние две недели наблюдается резкий рост заболеваемости. В том числе в Москве – более чем в два раза. Из-за этого власти объявили нерабочую неделю с 15 по 20 июня. При этом власти подчеркивают, что жесткий карантин вводиться не будет.