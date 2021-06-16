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15:03, 16 июня 2021

В Москве выявили новую разновидность коронавируса, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург

Это по его словам может быть изменённый индийский штамм. Гинцбург уверяет, что вакцина «Спутник» может этому противостоять.

В столицу помимо так называемого «уханьского» вируса проник и индийский штамм. Он заразнее других разновидностей на 40-60 процентов, рассказал Александр Гинцбург. Специалисты, по словам директора центра Гамалеи — разработчика препарата «Спутник» сейчас определяют спектр штаммов коронавируса, которые циркулируют в Москве. Это необходимо для того, чтобы понять насколько вакцина сможет с ними справиться. Лабораторные исследования, уверяет Гинцбург агентство Интерфакс, показывают высокую эффективность российского препарата в отношении измененного индийского штамма. По словам директора центра Гамалеи «Спутник» создаёт очень большой запас концентрации антител. Человек, привившийся от коронавируса, будет защищён и от индийского штамма. В столичной мэрии последние дни говорят, что пациенты стали тяжелее переносить ковид, в том числе увеличилось число больных на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил на своей странице в твиттере, что исследование центра Гамалеи об эффективности «Спутника» в отношении индийского штамма коронавируса может быть опубликовано в международном журнале. При этом стоит заметить, что вакцина «Спутник» до сих пор не завершила процедуру ВОЗ, хотя препарат используют в некоторых государствах Евросоюза, в частности в Венгрии. Всего же препаратом уже прививают население более чем в 60-ти странах мира. Российские власти недовольны невысокими темпами вакцинации в нашей стране.

Напомним, что в России уже зарегистрированы 4 вакцины: помимо Спутника и его однокомпонентной версии это ЭпивакКорона, разработанная новосибирским центром Вектор, и Ковивак, созданная центром Чумакова.


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