Президенты России и США обменялись рукопожатиями перед началом переговоров в Женеве

Джо Байден заявил что полезна любая встреча лицом к лицу. Путин поблагодарил американского лидера за инициативу проведения переговоров.

Как сообщает ТАСС, переговоры начались в узком составе, они проходят за закрытыми дверями, и, как ожидается, переговоры продлятся около пяти часов. Подписание каких-либо документов не планируется.

По данным американских СМИ, перед встречей с Путиным Байден проел консультации с экспертами по России.

В группу экспертов вне его администрации, которую президент США Джо Байден собрал на консультацию в преддверии саммита в Владимиром Путиным вошли бывшие послы США в России Майкл Макфол и Джон Теффт, а также член Совета национальной безопасности Белого Дома при президенте Трампе Фиона Хилл, сообщает издание Axios — ранее об этой сессии с экспертами ничего не сообщалось. Именно участники этих консультаций отговорили Байдена от проведения совместной конференции с Путиным по итогам саммита — также эксперты пришли к соглашению об общем подходе к встрече: прямолинейный разговор с российским президентом, который не оставит сомнений в том, на каких позициях стоит Байден — от хакерских атак до прав человека. Некоторые эксперты высказывались в пользу большего сотрудничества с Россией — от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских позиций. Другая часть экспертов, с которыми консультировался Байден, настаивала на жестком подходе по всем вопросам.

Сам Джо Байден ранее заявил. что считает Путина умным, жестким и стоящим противником