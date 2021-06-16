Московским работодателям необходимо разработать меры стимулирования своих сотрудников на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

«У нас единственный путь спасения от коронавируса – это вакцинация, чем больше народу завакцинируется, тем легче мы переживем эту историю с ним. <...> Руководители государства заявляли, что никакого принуждения быть не может. Ситуация, я считаю, чрезвычайная, поэтому работодатель должен принять все меры для того, чтобы убедить, стимулировать своих сотрудников на вакцинацию. Либо, кто не согласен вакцинироваться, давайте место работы искать, где риски меньше. Общаться с людьми и быть потенциальным серьезным носителем коронавируса — это неправильно. Можно [стимулировать] финансово, можно день к отпуску — каждый будет разрабатывать меры убеждения и меры стимулирования сам», — сказал он.

В Москве введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг. Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поясняет, что «в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг». Как сообщил ранее министр правительства Алексей Немерюк, работодателям необходимо будет обеспечить не менее 60 процентов привившихся сотрудников, контактирующих с посетителями.