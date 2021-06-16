Окружной суд Гааги постановил, что Союзплодимпорт имеет право на товарные знаки «Столичная» и «Московская» в Великобритании, Ирландии, Италии, Кипре, Чехии и Швеции. Ранее суд в Гааге снял арест с этих водочных брендов. Деньги от продажи должны были пойти бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсаций в размере 57 миллиардов долларов, однако Союзплодимпорт обжаловал это решение.

