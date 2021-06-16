В рамках проекта в российских городах будут дополнительно устанавливать новые «умные» камеры. На разработку платформы планируется потратить 250 миллиардов рублей в течение пяти лет.
Потенциальным подрядчиком проекта коммерсант называет компанию «Национальные технологии», которая на 49% принадлежит Ростелекому и на 51% Ростеху.
По данным газеты «Коммерсантъ», правительство планирует объединить на одной платформе все системы видеонаблюдения
В рамках проекта в российских городах будут дополнительно устанавливать новые «умные» камеры. На разработку платформы планируется потратить 250 миллиардов рублей в течение пяти лет.