В Москве обнаружен индийский штамм коронавируса

Разработчики «Спутника» уверяют, что вакцина защищает от этого штамма. В последние дни в Москве растет заболеваемость коронавирусом. Мэр Сергей Собянин назвал ситуацию драматической.

Главный врач больницы в Коммунарке Дденис Проценко сообщил в эфире программы Антонимы», что в учреждении находится около полутора тысяч пациентов с коронавирусом, 407 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – это максимум за время пандемии. Проценко считает, что остановить коронавирус может только массовая вакцинация.