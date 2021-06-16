В Москве и Подмосковье вводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг и чиновников. Первым компонентом вакцины необходимо привиться к 15 июля, а вторым к 15 августа.

В конце мая президент России Владимир Путин говорил о том, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но граждане должны осознать эту необходимость и понять, что без прививки они могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью.