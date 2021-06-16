Президенты России, США и Швейцарии встретились в Женеве. Сначала они вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию, но были без масок, затем Путин и Байден обменялись рукопожатием.

Владимир Путин обменялся с американским коллегой Джо Байденом шуткой, когда из зала перед их встречей в Женеве выводили прессу, и они рассмеялись. В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА. Первым на виллу Ла Гранж, где проходят переговоры, приехал Путин. Байден присоединился к нему примерно через 12 минут.