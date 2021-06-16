В 14:30 по мск. в Женеве должна начаться встреча президентов России и США. Они оба уже приехали в Швейцарию.

Владимир Путин и Джо Байден впервые проведут сегодня очные переговоры в статусе президентов. Американский лидер прилетел в Женеву еще вчера. Он переночевал в отеле, в котором должна пройти встреча. Перед этим у трапа самолёта его поприветствовали представители швейцарских властей.

В свою очередь российский президент от этой церемонии отказался. По крайней мере, мэр города Фредерик Перле рассказал об этом газете Tribune de Geneve. Также издание пишет, что в одном из госпиталей города в связи с саммитом отгородили часть коек в интенсивной терапии. Это нужно, чтобы при необходимости оказать участникам встречи медицинскую поддержку.

Из-за саммита в Женеве ввели повышенные меры безопасности. Как отмечает агентство ТАСС, на улицах мало прохожих, а маршруты общественного транспорта изменены таким образом, чтобы они объезжали отель, где пройдёт встреча.

Общей пресс-конференции по результатам саммита не будет. Подписания президентами каких-либо документов также не ожидается. По протоколу на всего саммит отведено пять часов.

Стороны должны будут обсудить темы отношения России и США, кибербезопасность, пандемию, контроль за вооружениями и различные локальные конфликты. Как отметил член российской делегации Сергей Рябков, Москве удалось согласовать абсолютно все интересующие её вопросы.