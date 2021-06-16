В Москве работодателей в сфере услуг обязали провакцинировать больше половины своих сотрудников

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Первый зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк объяснил в интервью «Эху», что это необходимо из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Немерюк отметил, что более жесткие меры власти пока вводить не планируют.

Работодатели должны завершить процесс вакцинации 60% сотрудников не позднее середины августа.

Мэр столицы Сергей Собянин оценил обстановку в городе как драматичную. Решение о вакцинации определенной категории граждан он назвал тяжелым, не простым, но необходимым и ответственным.



Руководители компаний должны всеми возможными средствами убеждать своих работников сделать прививку, — сказал Эху зам.директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

По словам Ионкина, в качестве стимулирующих мер могут быть денежные поощрения и дополнительные дни отпуска.

В Московский метрополитен запретили принимать на работу сотрудников, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, — сообщает МБХ-медиа, ссылаясь на информированный источник. По его данным, с этим столкнулись несколько человек, которые хотели устроиться на работу.

Появились ограничения и для действующих сотрудников подземки – те, кто не вакцинировался, не могут перенести отпуск и получить дополнительную материальную помощь.

По данным оперативного штаба, за минувший день в столице выявили более 5,5 новых случаев заражения за сутки.

Источники Интерфакса в российском правительстве утверждают, что обязательную вакцинацию в масштабах всей страны проводить пока не планируется. О том, что прививку нужно делать только добровольно, говорил в конце мая президент Владимир Путин.

Отметим, что накануне Госдума не стала рассматривать во втором чтении законопроект о включении прививки от коронавируса в Национальный календарь. Это связано с тем, что спикер Вячеслав Володин предложил включить пункт о добровольности вакцинации, однако депутаты сказали. Что вопрос нуждается в доработке.

Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный не исключает, что решение не рассматривать законопроект связано с событиями в столичном регионе

Отметим, что категорически против обязательной вакцинации выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она говорила, что это будет нарушением закона.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает обязательную вакцинацию единственным выходом из ситуации. В эфире программы Антонимы он сказал, что во многом виноваты сами граждане, которые не соблюдают введенные ограничения.

Проценко также утверждает, что среди тех, кто у него лечится от коронавируса, только двое ранее привитых.