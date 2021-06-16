Постоянные представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Они могут вступить в силу 21 июня, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе. В черный список попали около 80 белорусских чиновников и силовиков. Санкции подразумевают блокировку счетов и запрет на въезд.

Страны Запада расширяют санкции против Белоруссии после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Москва обещала защитить Минск в случае новых санкций.