Российский Фонд прямых инвестиций: вакцина «Спутник» может получить регистрацию в Евросоюзе в течение двух месяцев

Российский Фонд прямых инвестиций считает, что российская вакцина «Спутник» может получить регистрацию в Евросоюзе в течение двух месяцев — Европейское агентство лекарственных средств представило позитивный отзыв. Информация о задержках не соответствует действительности, — подчеркнули в пресс-службе фонда.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что одобрение ВОЗ отложено из-за того, что разработчик вовремя не предоставил документы.