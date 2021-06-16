По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 396 человек.

В Москве более 5700 новых заболевших. Мэр Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается драматически, в больницах сейчас находятся более 12 тысяч человек.