Власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации ряда категорий граждан

Речь идет о работниках сферы услуг, в частности, это торговля, общественное питание, образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ.

К середине августа должны быть привиты не менее 60% работников. Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.

Какое наказание грозит организациям, не обеспечившим вакцинацию или тем, кто отказался вакцинироваться, не уточняется.

В Москве от коронавируса привились около двух миллионов человек, это примерно 14% населения города, — сообщил мэр Сергей Собянин. По подсчетам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе вакцинацию прошли порядка 30% граждан.

В Кремле подчеркивают, что никакой обязательной вакцинации от коронавируса нет, речь об этом не идет. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам президент ранее говорил, что делать вакцинацию обязательной нельзя, люди должны прививаться только по своей воле. В России, по словам путина, созданы все условия для вакцинации, а прививка надежная и безопасная.

Блог Сергея Собянина.