Немерюк: Не менее 60% сотрудников компаний, работающих в «контактных» сферах услуг, должны пройти вакцинацию

Не менее 60 процентов сотрудников компаний, работающих в «контактных» сферах услуг, должны будут пройти обязательную вакцинацию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Есть сферы услуг, которые называются контактными, там, где сотрудники непосредственно контактируют с посетителями. В постановлении главного санитарного врача Москвы все эти сферы перечислены, начиная от торговли, ресторанов, транспорта, в том числе водителей такси, и в других сферах, там достаточно большое количество. Именно в компаниях, которые работают в этих отраслях как минимум 60 процентов сотрудников должно быть привито», — сказал он.

А.Немерюк отметил, что обеспечение вакцинации среди работников будет контролироваться департаментом предпринимательства.

«У нас есть сервис, который нам помогал в общении с предпринимателями в прошлом году imoscow, поэтому, я полагаю, что функции [контроля] будут реализованы через департамент предпринимательства. Мы постараемся сделать это механизм максимально удобным для бизнеса», — подчеркнул он.

А.Немерюк также добавил, что дополнительных мер, таких как пропуска для передвижения по городу и QR-коды, вводить пока не планируется.

«Пока нет. В настоящее время до 20 числа действует указ мэра, который вышел в субботу, все на него сейчас ориентируются» – подчеркнул он.

По словам министра правительства Москвы, «ряд ограничений уже был введен, и мы будем следить, как ситуация развивается».

Нерабочие дни в Москве введены мэром Сергеем Собяниным с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников. Одновременно с этим московским ресторанам, кафе, барам и ночным клубам запрещается работать ночью с 23 до 6 утра кроме обслуживания на вынос. Также до 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.