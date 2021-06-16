Мэр Сергей Собянин назвал драматичной ситуацию с коронавирусом в столице

Роспотребнадзор со своей стороны обязал столичных работодателей организовать вакцинацию 60% сотрудников в сфере услуг.

Столичные власти обязаны сделать всё, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию, прекратить гибель тысяч людей и остановить страшную болезнь, написал градоначальник в своём блоге. Он отметил, что сейчас в больницах города лежит более 12-ти тысяч человек, по заболеваемости Москва уже на уровне прошлогодних пиков. Сергей Собянин обещал, что в столице к началу июля появится система, которая контролирует процесс достижения показателей вакцинации. По словам мэра, сейчас прививки сделали в Москве больше миллиона восьмисот тысяч жителей столицы. В свою очередь главный санитарный врач Москвы обязала руководителей организаций организовать первую прививку до середины июля для 60-ти процентов предприятий в сфере услуг. По словам Елены Андреевой больше всего коронавирусом сейчас болеют люди трудоспособного возраста. Наиболее часто заражаются пассажиры общественного транспорта, посетители торговых центров и баров. Вакцинацию должны в обязательном порядке пройти сотрудники торговли, персонал салонов красоты, фитнесс-центров. То же самое касается работников ЖКХ, транспорта, образования, персонала кинотеатров, концертных залов, театров и музеев.

За минувшие сутки в Москве по официальным данным выявили более 5700 новых случаев заражения — на тысячу меньше чем накануне, умерли 75 человек. Число летальных исходов с начала пандемии уже превышает 21 тысячу. Отметим, что статистика оперативного штаба сегодня появилась намного позже, чем обычно.

Источники Интерфакса в российском правительстве утверждают, что обязательную вакцинацию в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решение будет приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.

Сегодня в интервью агентству РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ни о какой обязательной вакцинации речи не идет.

О добровольности вакцинации говорил ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Отметим, что накануне Госдума не стала рассматривать во втором чтении законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь