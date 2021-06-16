В 2023 году Автодор начнет строительство новой трассы

В компании обсуждают два проекта.

Строительство скоростной магистрали Казань — Екатеринбург закончится через два года и компании предстоит выбрать новое направление продолжения работ. Об это в интервью РИА-новостям рассказал глава Автодора Вячеслав Петрушенко. Пока варианта два – продолжение трассы до Омска и Новосибирска или новая дорога от Екатеринбурга до Краснодара. Она позволит уральцам, едущим на юг, сократить время в пути на 10 часов. На сроки сдачи трассы может повлиять дефицит рабочей силы. Петрушенко рассказал, что с ним компания уже столкнулась, лишившись мигрантов из Украины и Средней Азии, тем более, что сейчас объем строительства в России увеличился и потребность в рабочих руках возросла. Повышение цен на металл и другие материалы может повлиять и на конечную стоимость проекта, поскольку первоначально она просчитывалась в ценах 2017 года.

Общая стоимость проекта на данный момент составляет 265 миллиардов рублей. 150 – это средства Фонда национального благосостояния.