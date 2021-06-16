Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту Женеву

Об этом пишет местная пресса, ссылаясь на мэра города. Издание «Трибьюн де Женев» отметило, что руководители города готовились к встрече у трапа самолета. Именно так накануне встречали президента США Джо Байдена.

В местном правительстве ТАСС сказали, что визит Владимира путина не является государственным, он приехал в Женеву ради переговоров с президентом США.