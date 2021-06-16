Управление Роспотребнадзора по Москве обязало провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг москвичей

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало провести вакцинацию 60% работающих москвичей в сфере торговли, услуг транспорта, медицины и ЖКХ.

В Москве до 1 июля будет создана информационная система для контроля за вакцинацией, — сообщил мэр Сергей Собянин. Организации и индивидуальные предприниматели в период с 1 по 15-е июля должны будут отчитаться о вакцинации сотрудников.

В настоящее время прививку сделали менее двух миллионов человек в столице. Сергей Собянин назвал ситуацию драматичной. По данным оперативного штаба, за минувший день в столице выявили более 5,5 новых случаев заражения за сутки.

Согласно официальным сообщениям, Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.