Глава Роспотребнадзора по Москве поставила руководителям организаций задачу привить 60% от числа своих сотрудников, передает РИА.

Собянин: Обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию.

По словам мэра Москвы ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больнцах лежит более 12 тысяч седовек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию. «Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь.

Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — написал Собянин в своем блоге.

Главный санитарный врач Москвы заявил, что обязательная вакцинация 60% работающих москвичей первым уколом должна быть проведена до 15 июля.