Ситуация на рынке спортивных трансляций может значительно измениться в ближайшее время

Сбербанк намерен приобрести компанию Телеспорт и уже заключил предварительное соглашение с владельцами.

Телеспорт – довольно крупный игрок в отрасли спортивного телевидения. Компании принадлежат права на трансляции крупнейших соревнований, которые она перепродает федеральным каналам и другим платформам, а также показывает сама. Среди контента – Олимпийские Игры и чемпионаты мира, а также Чемпионаты Испании и России по футболу. Телеспорт войдет в экосистему Сбера, где уже есть сервис Окко, который тоже транслирует спортивный контент, в частности Английскую Премьер-Лигу. Объединение, как полагают в Сбере, позволит увеличить количество подписчиков. На Окко эксклюзивно будут транслироваться матчи испанской Ла Лиги, но при этом сотрудничество с федеральными каналами будет продолжено и часть прав на трансляции будет реализована там.

Владелец Телеспорта Петр Макаренко останется в должности генерального директора