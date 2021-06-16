Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на атомной электростанции «Тайшань», расположенной в провинции Гуандун. Ранее об этом сообщал телеканал CNN.

В опубликованном заявлении китайского министерства охраны окружающей среды сказано, что на АЭС повреждены топливные стержни. Из имеющихся шестидесяти — пять. Произойти это могло в ходе изготовления, транспортировки и загрузки. И сейчас в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя на 1-м энергоблоке. Однако в министерстве уверяют, что атомная электростанция по-прежнему стабильно работает и все безопасно для людей.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что правительство США на прошлой неделе получило и проверяет информацию о «радиологической угрозе» на китайской АЭС. Согласно этим данным, предупреждение о поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать атомную электростанцию. В письме указано, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации, чтобы избежать закрытия объекта.

Сейчас на АЭС идет ремонт поврежденного оборудования.