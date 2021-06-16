По данным источника ТАСС, в списке около 80 человек, среди них сотрудники силовых ведомств. Есть ли в списке Александр Лукашенко, пока не уточняется
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас говорил, что санкции должны быть введены, прежде всего, в отношении белорусского президента
ПЛЕНКА – МААС
ЕС решила ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников и организаций после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
Страны ЕС согласовали пакет ограничительных мер в отношении белорусских чиновников
По данным источника ТАСС, в списке около 80 человек, среди них сотрудники силовых ведомств. Есть ли в списке Александр Лукашенко, пока не уточняется