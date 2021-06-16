В центре имени Гамалеи объявили, что вакцина «Спутник» хуже справляется и индийским штаммом коронавирусом

При этом защищать от него она всё же должна.

В отношении нового штамма в лабораторных условиях «Спутник» показал снижение эффективности примерно в полтора – два с половиной раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что это не критично, и, пройдя вакцинацию, человек всё равно будет защищён от индийской разновидности инфекции.

Как до этого объявили в Российском фонде прямых инвестиций исследование центра Гамалеи, о котором идёт речь, может быть опубликовано в международном рецензируемом журнале. В РФПИ отмечали, что, по выявленным данным, отечественная вакцина более эффективна против индийского варианта коронавируса, чем любая другая.

Помимо этого, британская медиакомпания «Би-би-си» вчера сообщила, что исследования вакцин Pfizer и AstraZeneka также показали их эффективность против нового штамма. После второй прививки она составила 96 и 92 процента соответственно.

Ранее исследователи отмечали, что у заразившихся индийским вариантом коронавируса выявляют новые симптомы. Среди них – головная боль, сильный насморк, а также, например, боли в животе и суставах.



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