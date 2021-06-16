Российские чиновники, как пишет газета «Коммерсант», ищут способы ужесточить доступ к порнографии в интернете

Легализовать такие сайты могут с помощью сервиса с портала государственных услуг.

Главный радиочастотный центр, это учреждение, подведомственное Роскомнадзору, предложил сразу несколько нововведений, которые должны помочь обезопасить детей от деструктивных материалов в интернете. Об этом со ссылкой на исследование ГРЧТ пишет газета «Коммерсант». В частности, там предлагается разделить порнографию на «незаконную» и на «не запрещённую законом». К первому типу отнесли детские порнографические материалы, а также, например, явно оскорбительные, вроде сцен изнасилования.

Просмотр «незапрещенной» порнографии специалисты центра предлагают сделать законным только для совершеннолетних. Эта инициатива предполагает проверку возраста зрителей либо через специальный сервис, который разработают для этой цели, либо через государственную систему идентификации ЕСИА, которую используют на сайте госуслуг. Авторы идеи считают, что таким образом доступ к порнографическим сайтам будет ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит, что ему есть 18 лет.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты засомневались в эффективности этих мер. Они отмечали, что многие порносайты не согласятся присоединиться к какой-либо системе верификации. Также, интернет-исследователи сказали, что в мировой сети подобных материалов просто слишком много, чтобы их можно было успешно контролировать.

Сейчас российское законодательство не запрещает частный просмотр порнографии. При этом производить на территории страны её запрещено.