В Китае названы имена трех космонавтов, которые отправятся завтра на строящуюся орбитальную станцию

Предполагается, что они пробудут до орбите до сентября. Это будет самый долгий срок пребывания китайцев в космосе.

Задачами космонавтов будет сбор и подключение оборудования. Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле. Она будет в несколько раз меньше МКС.