Лидер КНДР Ким Чен Ын признал, что в стране складывается сложная ситуация с продовольствием

Как сообщают местные газеты, на пленуме правящей «Трудовой партии» Кореи он сказал, что страну ждут трудности. Сельскому хозяйству нанесен ущерб из-за тайфуна в прошлом году.
2021-06-16T11:33:15+03:00
2021-06-16T11:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 16 июня 2021
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