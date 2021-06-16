Послы стран ЕС согласовали очередной блок санкций против Белоруссии, — сообщает источник агентства ТАСС. По его данным, будет введен запрет на въезд в ЕС для 80 чиновников и силовиков.
Ранее предполагалось, что ограничительные меры затронут уже конкретных высокопоставленных лиц Белоруссии, в частности, Александра Лукашенко
О санкциях было объявлено после вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске.
Послы стран ЕС согласовали очередной блок санкций против Белоруссии
Послы стран ЕС согласовали очередной блок санкций против Белоруссии, — сообщает источник агентства ТАСС. По его данным, будет введен запрет на въезд в ЕС для 80 чиновников и силовиков.