Послы стран ЕС согласовали очередной блок санкций против Белоруссии, — сообщает источник агентства ТАСС. По его данным, будет введен запрет на въезд в ЕС для 80 чиновников и силовиков.

Ранее предполагалось, что ограничительные меры затронут уже конкретных высокопоставленных лиц Белоруссии, в частности, Александра Лукашенко

О санкциях было объявлено после вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске.

