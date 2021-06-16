Российские эксперты на этой неделе отправятся в Турцию, после примут решение о возможном возобновлении авиасообщения

В жаркую страну наши туристы не могут прилететь уже 2 месяца.

В Турцию приедут сотрудники сразу нескольких ведомств: Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Они оценят ситуацию с распространением коронавируса, мероприятия по борьбе с ковидом, которые проводят местные власти, и охрану здоровья туристов. От результатов поездки зависит, смогут ли наши соотечественники снова отдыхать на турецких курортах. Визит намечен на этой неделе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Напомню, наша страна приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией в середине апреля из-за роста заболеваемости там коронавирусом. Количество рейсов сократили до двух в неделю на взаимной основе. Первоначально ограничения действовали до начала лета, позже их продлили до 21 июня включительно. Ассоциация российских туроператоров на прошлой неделе уточнила, что из-за отмены авиасообщения отдыха в Турции лишились более миллиона россиян. Из них около 40 процентов — семьи с детьми.

Ростуризм ранее не исключил, что к июлю россияне смогут посещать курорты Турции.