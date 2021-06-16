МБХ-медиа: В Московский метрополитен запретили принимать на работу невакцинированных от Covid-19 сотрудников

В Московский метрополитен запретили принимать на работу сотрудников, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, — сообщает МБХ-медиа. Ссылаясь на информированный источник. По его данным, с этим столкнулись несколько человек, которые хотели устроиться на работу.

Появились ограничения и для действующих сотрудников подземки – те, кто не вакцинировался, не могут перенести отпуск и получить дополнительную материальную помощь.