Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на атомной электростанции «Тайшань»

В заявлении Министерства окружающей среды говорится, что причиной этого могло стать повреждение топливных стержней. При этом АЭС продолжает работу

Напомним, ранее об утечке на станции сообщала американская телекомпания CNN. Один из подрядчиков АЭС, французская компания «Фраматом» проинформировала Вашингтон о неизбежном радиационном риске на объекте.

«Тайшань» расположена на побережье Южно-Китайского моря, недалеко от Гонконга, это густонаселенный район.