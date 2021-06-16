В Москве заметили заявление президента США, который допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО

Как заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это новая позиция. Ранее таких высказываний не звучало.

В преддверии сегодняшней встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Песков отметил, что президенты будут общаться столько, сколько посчитают нужным

Переговоры путина и Байдена должны начаться после обеда. В центре Женевы приняты особые меры безопасности.