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11:03, 16 июня 2021

В Москве заметили заявление президента США, который допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО

Как заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это новая позиция. Ранее таких высказываний не звучало.
В преддверии сегодняшней встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Песков отметил, что президенты будут общаться столько, сколько посчитают нужным
Переговоры путина и Байдена должны начаться после обеда. В центре Женевы приняты особые меры безопасности.


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