Защита доказала: Репост, за который арестован бывший директор «Открытой России» Пивоваров, сделала его смм-менеджер

Защита привела доказательства, что репост, за который арестован бывший директор «Открытой России»* Андрей Пивоваров, сделала его смм-менеджер. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-координатор «Открытой России»* Татьяна Усманова.

«Адвокаты «Правозащиты Открытки» предоставили неопровержимые доказательства невиновности Андрея. Андрей сейчас находится в СИЗО Краснодара за репост. Этот репост у него на страничке на фейсбуке, делал не он, а делала смм-менеджер Маша Кузнецова, которая помогала Андрею вести социальные сети. Есть опрос Маши, он приобщен к делу, она написала об этом в своих социальных сетях, она готова это дальше подтверждать, при этом Маша никогда не была в Краснодаре, суд должен принять это во внимание, Андрей должен быть немедленно освобожден. Это политическое дело, Андрея не хотят допустить в Государственную Думу», — сказала она.

Т.Усманова отметила, что А.Пивоварову может грозить до шести лет лишения свободы. Экс-координатор «Открытой России»* также рассказала, что после заседания суда ее вызвали на допрос.

«Допрос был довольно быстрый, кроме меня вызвали еще несколько человек из Краснодарского края, в том числе Яну Антонову и Александра Коровайнова. Все вопросы были посвящены Андрею [Пивоварову] и Краснодарскому краю, тому, когда он тут был, что он тут делал, в какие даты я тут была», — заключила она.

Накануне суд в Краснодаре отклонил жалобу на арест бывшего директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова. Его задержали в петербургском аэропорту Пулково на борту самолета перед взлетом. На А.Пивоварова завели дело о причастности к нежелательной организации. Ранее политик возглавлял российскую организацию «Открытая Россия»*, которая объявила о самороспуске.