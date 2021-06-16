Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий распространять в школе материалы о гомосексуальности и трансГендерности. Как пишет местная пресса, будет ограничено число тех, кто может проводить занятия по половому воспитанию. Помимо учителей это будет делать только люди и организации, которые входят в список, утвержденный властями.

Соответствующие поправки критиковали представители ЛГБТ-сообщества и левые оппозиционные партии. В понедельник в Будапеште прошла многотысячная акция протеста.