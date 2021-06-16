Власти СПБ подготовили варианты проведения матчей ЧЕ по футболу в случае ухудшения эпидситуации в городе

Власти Санкт-Петербурга подготовили несколько вариантов проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Как заявил в эфире телеканала Санкт-Петербург вице-губернатор Борис Пиотровский, все будет зависеть от того, как местные жители и гости соблюдают введенные ограничения.

Напомню, — с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге будет запрещена работа детских игровых комнат и заведений общепита в торговых развлекательных центрах. А сегодня на Чемпионате Европы должны сыграть сборные России и Финляндии.