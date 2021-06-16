В Москве появился измененный индийский штамм коронавируса

Об этом сообщил Интерфаксу директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он утверждает, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины Спутник в отношении этой разновидности.

При этом Гинцбург признал, что вакцина лучше справляется с уханьским штаммом. Ранее в Центре Гамалеи не исключали появления московских разновидностей коронавируса.

Напомню, — эпидемиологическая обстановка в столице резко ухудшилась. За понедельник было выявлено почти 7 тысяч новых случаев заражения.

