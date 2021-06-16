Сборная Франции подтвердила статус чемпиона мира в матче с командой Германии на чемпионате Европы по футболу

Французы забили всего один мяч, да и тот Матс Хуммельс отправил в собственные ворота, однако уверенность, с которой играли действующие чемпионы мира в статистике отражения не нашла, хотя арбитры из-за оффсайдов отменили еще два французских гола. Впрочем, три очка Франция получила 1-0. Венгрия держалась в матче с Португалией до последней десятиминутки, но затем все покатилось под гору. Счет был открыт после рикошета от ноги защитника. Назначенный арбитром пенальти дал Криштиану Роналду возможность начать переписывать книгу рекордов Евро, а его второй мяч продолжил этот процесс. Сборная Португалии победила 3-0, а Роналду вышел на первое место по забитым мячам в финалах Чемпионатов Европы, по количеству участий в турнирах и как автор самого возрастного гола. На очереди еще несколько достижений.

Сегодня свой второй матч на чемпионате Европы сыграет сборная России, которая принимает в Петербурге команду Финляндии.