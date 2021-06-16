Китай уже завтра запустит первый пилотируемый корабль к своей космической станции

Ожидается, что она заработает в следующем году.

Китайское национальное космическое управление намерено отправить на орбиту трёх космонавтов, которые будут собирать и подключать оборудование на станции «Тяньгун». Запуск корабля «Шэньчжоу-12» со специалистами на борту состоится на космодроме Цзюцюань в северной части страны.

Сборка китайской космической станции должна занять около года. Её базовый модуль отправили на орбиту в минувшем апреле. Для доставки остальных частей и оборудования Пекину понадобится еще одиннадцать запусков.

Предполагается, что станция прослужит не менее пяти лет. У неё будет три стыковочных узла и шлюз для выхода в открытый космос. Ранее представители китайских властей говорили, что этот объект будут использовать и для международных проектов. Например, Пекин уже подписал соглашение о сотрудничестве с Космическим агентством Италии. Также специалисты университета Осло проведут на этой станции исследование рака. Норвежские ученые намерены выяснить, может ли невесомость замедлить рост опухолей.

Во время прошлого запуска обломки китайской ракеты-носителя бесконтрольно падали на Землю. Они приземлились в Тихом океане. На этот раз в Пекине обещают, что проблем не будет, поскольку части ракета сгорят в атмосфере полностью.