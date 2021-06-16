Сегодня в России начинается очередной этап продажи туров с возвращением средств за отдых

Он продлится до 31 июля. Посмотреть, какие туры и отели участвуют в программе, можно на сайте «Мир путешествий РФ». Оплатить поездку необходимо картой Мир». В течение пяти дней на нее должны вернуться 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей, — напоминает ТАСС.
2021-06-16T10:03:18+03:00
2021-06-16T10:03:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855642-echo.html
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 16 июня 2021
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