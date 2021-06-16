На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.
Структуры корпорации Ростеха займутся аппаратной частью проекта, а Ростелекома программной. Некоторые эксперты полагают, что объединение камер в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.
Правительство планирует создать единую систему видеонаблюдения в стране, — сообщает газета «Коммерсантъ»
На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.