Правительство планирует создать единую систему видеонаблюдения в стране, — сообщает газета «Коммерсантъ»

На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

Структуры корпорации Ростеха займутся аппаратной частью проекта, а Ростелекома программной. Некоторые эксперты полагают, что объединение камер в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.