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10:01, 16 июня 2021

В Кремле считают, что риторика США перед встречей президентов двух стран в Женеве добавила позитива

В Кремле считают, что риторика США перед встречей президентов двух стран в Женеве добавила позитива. Об этом в интервью Первому каналу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это будет учитываться в ходе переговоров.
Песков отметил, что Владимир Путин и Джо Байден будут общаться столько, сколько нужно. Во времени их никто не ограничивает.
О том, что ждут от сегодняшнего саммита в Вашингтоне, расскажет наш собственный корреспондент в США Карина Орлова

Перезагрузку как при Обаме команда Байдена проводить не будет, заявил изданию Politico бывший сотрудник Госдепа и эксперт по России Дэниэл Фрид. «Восстановление дипломатического присутствия — это хорошо, — прокомментировал предстоящую встречу бывший посол в России Майкл Макфол. «Но я считаю, что основная часть встречи должна быть посвящена нашим разногласиям, — сказал Макфол, который будучи послом готовил перезагрузку при Обаме, а сейчас вошел в состав экспертной группы, которая консультировала Джо Байдена перед сегодняшним саммитом. Собеседники издания Politico из Администрации Байден говорят, что президент США не слишком оптимистичен по поводу саммита с Путиным, но планирует занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру — надавив на него по вопросам кибератак, прав человека и российской агрессии в Украине, и возможно, даже добиться одной или двух уступок от Путина — что должно охладить критику со стороны республиканцев. В Белом доме прорывов от встречи не ожидают и считают ее первым шагом к установлению отношений — основанных на взаимном отсутствии доверия.

Переговоры Путина и Байдена должны начаться в Женеве в 14 часов по московскому времени.


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