Песков: Владимир Путин и Джо Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят

Владимир Путин и Джо Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят – заявил сегодня в эфире Первого канала пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, время переговоров в Женеве никто не ограничивает. Для того, чтобы разобраться, насколько сильны противоречия в отношениях России и США, нужно начать диалог, — отметил Песков.

Переговоры в Женеве начнутся после обеда. К этому событию приковано повышенное внимание всего мира.

Жители Женевы по разному относятся к саммиту, — выяснил корреспондент телеканала РБК.

Джо Байден прибыл в Женеву накануне. Владимир Путин должен прилететь утром.