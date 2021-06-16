Решение о нерабочих днях поддерживает 37% москвичей

Это выяснилось в ходе опроса портала SuperJob. Приблизительно треть выступили против. При этом 14% респондентов поддерживают возможность ужесточения ограничений из-за распространения коронавируса. Эти участники опроса считают, что вполне можно закрыть границы и ввести принудительную вакцинацию.
2021-06-16T09:33:32+03:00
2021-06-16T09:42:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855594-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3474936.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 16 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)