Решение о нерабочих днях поддерживает 37% москвичей

Это выяснилось в ходе опроса портала SuperJob. Приблизительно треть выступили против. При этом 14% респондентов поддерживают возможность ужесточения ограничений из-за распространения коронавируса. Эти участники опроса считают, что вполне можно закрыть границы и ввести принудительную вакцинацию.