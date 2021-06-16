Глава республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице

В видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» он говорит, что был привит, поэтому болезнь протекает легче.
Уйба заключил, что вакцинация необходима и рекомендовал всем соблюдать меры профилактики от коронавирусной инфекции
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В видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» он говорит, что был привит, поэтому болезнь протекает легче.
Уйба заключил, что вакцинация необходима и рекомендовал всем соблюдать меры профилактики от коронавирусной инфекции
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