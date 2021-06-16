Астронавты планируют два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции

В скафандры предстоит облачиться французу Тома Песке и американцу Шейну Кимброу. В начале июня грузовой корабль Спейс Дрэгон доставил на орбиту солнечные батареи, которые им и предстоит установить. Панели будут располагаться за бортом американского сегмента МКС. В понедельник в шлюзовом модуле, через который астронавты и выходят в открытый космос значительно повысилась температура. Командир станции, японский астронавт Акихико Хосиде поставил в известность центр управления полетами НАСА в Хьюстоне. Он пообещал охладить модуль, хотя пока о причинах повышения температуры не сообщается. В этом году астронавты довольно часто покидают пределы станции. Выход Песке и Кимброу станет шестым по счету. Француз принимал участие в большинстве из них. С Кимброу он уже работал вместе в безвоздушном пространстве.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из 7 человек. Среди них два россиянина Олег Новицкий и Петр Дубов.