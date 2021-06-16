Байден провел консультации с не менее чем десятью экспертами по РФ перед сегодняшней встречей с Путиным в Женеве.

Президент США Джо Байден провел консультации с не менее чем десятью экспертами по России перед сегодняшней встречей с Владимиром Путиным в Женеве.

В группу экспертов вне его администрации, которую президент США Джо Байден собрал на консультацию в преддверии саммита в Владимиром Путиным вошли бывшие послы США в России Майкл Макфол и Джон Теффт, а также член Совета национальной безопасности Белого Дома при президенте Трампе Фиона Хилл, сообщает издание Axios — ранее об этой сессии с экспертами ничего не сообщалось. Именно участники этих консультаций отговорили Байдена от проведения совместной конференции с Путиным по итогам саммита — также эксперты пришли к соглашению об общем подходе к встрече: прямолинейный разговор с российским президентом, который не оставит сомнений в том, на каких позициях стоит Байден — от хакерских атак до прав человека. Некоторые эксперты высказывались в пользу большего сотрудничества с Россией — от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских позиций. Другая часть экспертов, с которыми консультировался Байден, настаивала на жестком подходе по всем вопросам.

Росийско-американский саммит должен начаться в 14 часов по московскому времени.