ВОЗ утверждает, что на минувшей неделе в мире снизилась заболеваемость коронавирусом на 12%

Смертность уменьшилась на 2%.

Больше всего заразившихся было выявлено за этот период в Индии – более 600 тысяч человек. ВОЗ констатирует, что не удается остановить распространение ряда штаммов коронавируса.

Власти России признают ухудшение эпидемиологической ситуации. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что во многом виноваты сами граждане, которые не соблюдают введенные ограничения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому



По словам Проценко резкий рост инфицированных будет отмечаться не только в Москве, но и в регионах.