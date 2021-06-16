Российское правительство хочет объединить все системы наблюдения в стране в одну платформу.

Основная задача — свести в одно целое все комплексы, которые отвечают за безопасность в российских городах. На разработку планируют потратить 250 миллиардов рублей, реализация проекта займёт пять лет, пишет газета Коммерсант. В системе планируют применять технологии, аналогичные тем, что действуют в Москве, правда в большем масштабе и с другим подходом. По данным издания новые так называемые «умные» видеокамеры хотят оборудовать вычислительной системой, которая позволит им самостоятельно распознавать и фиксировать нарушения, и только потом отправлять информацию в Центр обработки данных. Разработку единой системы видеонаблюдения могут доверить компании Национальные технологии – это совместное предприятие Ростеха и Ростелекома. Первые по данным источников Коммерсанта будут отвечать за аппаратную часть проекта, вторые займутся программным обеспечением. В компаниях это не комментируют. Между тем в ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий опасаются утечки данных и того, что злоумышленники смогут непрерывно следить за другими людьми.

Источником финансирования масштабного проекта может стать госкорпорация ВЭБ. Она по данным газеты выделит каждому региону до 3-х миллиардов рублей на запуск системы безопасности. Ранее проект оценивали в гораздо меньшую сумму – около 100 миллиардов рублей.